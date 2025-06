Diese Stars schworen sich in Venedig ewige Treue

Glamour, Gondeln, großes Kino

Die Kulisse? Die romantischste der Welt. Die Gästeliste? A-List only. Die Security? Straffer als bei einem G7-Gipfel. Seit Tagen brodelt es in Venedig: Wo steigen die Bezos unter? Wer trägt was? Und welches Luxusetikett wird Lauren Sánchez zum Altar begleiten?