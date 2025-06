Iran respektiert Waffenruhe und will verhandeln

Trump: „Regimewechsel führt zu Chaos“

Ein Regimewechsel scheint für Trump nun doch nicht mehr vorrangig zu sein. „Ein Regimewechsel führt zu Chaos“, sagte er am Dienstag auf dem Flug zum NATO-Gipfel in Den Haag. Noch am Wochenende hatte er nach den US-Angriffen auf iranische Atomanlagen einen Sturz der Führung in Teheran nicht ausgeschlossen. In Anlehnung an seinen eigenen Slogan „Make America Great Again“ (Macht Amerika wieder großartig) hatte er in Großbuchstaben hinzugefügt: „Miga!“ (Make Iran Great Again).