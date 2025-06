Junge Frau in Wohnung zum Sterben zurückgelassen

Die Staatsanwaltschaft rekonstruiert in der nicht rechtswirksamen Anklage die verhängnisvolle Nacht: „Nach Mitternacht kochte der Ältere von ihm mitgebrachtes Morphium in Tablettenform auf, zog das Suchtmittel in einer Einwegspritze auf und injizierte es der 22-Jährigen in die rechte Armbeuge.“ Diese habe sich das Suchtmittel nicht selbst in die rechte Armbeuge spritzen können, zumal sie Rechtshänderin war.