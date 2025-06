Kogler deutlich: „Für härtere Linie gegen Israel“

„Gewessler funktioniert im Hörsaal und im Gasthaus“

Seiner Nachfolgerin, Leonore Gewessler, traut er auch zu, die Grünen in eine erneute Regierungsbeteiligung zu führen. Sie würde nicht nur in den Hörsälen der Universitäten gut ankommen, sondern auch in den Gasthäusern. „Sie ist willensstark und hat ein Herz für ihre Anliegen“, resümiert er.