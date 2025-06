36 Löcher trennen Austro-Golfer von „The Open“

„Da sind dann alle Spieler dabei, die es wie ich über die regionale Quali geschafft haben“, erzählt der 28-Jährige, der in Moor Park von Papa Othmar als Caddie unterstützt wurde. „Dazu kommen noch jene Profis, die sich über die DP World oder die PGA Tour nicht direkt qualifizieren konnten. Es wird für mich etwas ganz Besonderes, mit so starken Golfern auf so einem Niveau und so tollen Plätzen spielen zu dürfen.“