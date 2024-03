Rund 500 Stellen weg: Pierer verteidigt Sparkurs

Auf Wachstumskurs befindet sich dagegen FACC. Nach einem extremen Personalschnitt 2020 ist der Mitarbeiterbedarf nun riesig. Im Vorjahr wurden 536 neue Beschäftigte an Bord geholt, für heuer ist ein Zuwachs von 450 geplant. „Die Hälfte davon in Österreich, die andere Hälfte in unseren Auslandstöchtern“, verrät Vorstandschef Robert Machtlinger.