„Ich hatte es nicht vor, aber ich gehe in Pension“

Mit etwas Sorge blickt Wiesflecker auch auf die Entwicklung der Sozialhilfe. Viele hätten ein falsches Bild von den Beziehern, denn bei der Hälfte handle es sich um Aufstocker, deren Einkommen (Lohn, Notstandshilfe, Pension) schlicht zu niedrig sei. „Knapp 40 Prozent der Betroffenen sind Kinder oder Jugendliche, die absolut nichts dafür können.“ Was das Thema Asylwerber und soziale Leistungen angehe, sei es am besten, diese von Beginn an arbeiten zu lassen: „Damit wird eine Entlastung der Sozialhilfe am ehesten gewährleistet“, meint Wiesflecker.