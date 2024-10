Warum es gut sein kann, wenn man zu viel einkauft

Im Durchschnitt wirft jeder Haushalt in Oberösterreich elf Kilo Brot pro Jahr in den Müll – der kürzlich veröffentlichte „Krone“-Artikel über dieses Thema sorgt für großes Echo. Doch was kann man tun, um Lebensmittelmüll zu vermeiden? Manchmal kann es sogar helfen, wenn man mehr einkauft, als man braucht.