Die Kunden werden mehr, die Regale aber leerer

Viele aus der Mittelschicht rutschen in die Armut

Dass es derzeit aber weniger gibt, ist unbestritten. Denn auch Sozialmärkte bekommen dies in weiterer Folge zu spüren: „Es gibt aufgrund der aktuellen Geschehnisse generell weniger Lebensmittel. Das spüren wir schon sehr. In Oberösterreich zum Beispiel bekommen wir derzeit viel weniger Obst und Gemüse“, schildert Gerhard Steiner, SOMA-Obmann die aktuelle Lage in den Sozialmärkten. Auch der Zustrom zu diesen Märkten sei seit der enormen Teuerungswelle mehr geworden: „Derzeit kommen immer mehr Menschen aus der Mittelschicht zu uns. Beispielsweise alleinerziehende Mütter oder Senioren. Früher hätte es das nicht gegeben“, so Steiner weiter.