Ab sofort landet jedes gekaufte Brot im Mülleimer

„Vom Einkaufswagerl in die Tonne“

Mehr als elf Kilo Brot werden hier pro Haushalt jährlich entsorgt, das macht insgesamt 7300 Tonnen. Anders ausgedrückt: Jedes Brot, das ab sofort bis Jahresende in Oberösterreich gekauft wird, „wandert umgerechnet eins zu eins vom Einkaufswagerl in die Tonne“, rechnet Langer-Weninger vor.