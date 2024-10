Olsen-Granate „ballert“ Altach zurück ins Geschäft

Endlich! Nach zwei sieglosen Spielen, in denen nicht einmal ein Torerfolg gelang, durften die Altacher Damen in der Admiral Frauen Bundesliga am Sonntag wieder über einen vollen Erfolg jubeln. Beim 3:0-Erfolg gegen den LASK glänzten drei Rheindörflerinnen mit Traumtoren. Weniger happy wa man in Dornbirn – dort gab es gegen die Vienna eine bittere 1:2-Pleite.