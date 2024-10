Betrug: Luxus-Ferienvilla nur Schall und Rauch

„Auf dieser Plattform werden keinerlei Dienstleistungen durchgeführt oder Unterkünfte vermietet. Es handelt sich durch die Bank um Fake-Angebote, teils weit unter den Preisen auf echten Plattformen“, so Experte Declan Hiscox. Bei Überprüfungen habe man festgestellt, dass einige der Unterkünfte gar nicht am angegebenen Ort zu finden seien, sondern in Realität an völlig anderen Orten liegen.