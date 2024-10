Was ein GAK-Coach mit dem Höjlund-Deal zu tun hat

Nach mehr als 17 Jahren ist es heute Samstag (17) wieder so weit: In der ausverkauften Merkur-Arena treffen Sturm und Aufsteiger GAK erstmals seit dem 17. Mai 2007 in der Bundesliga aufeinander. Damals saßen Franco Foda und Lars Söndergaard auf der Trainerbank. Das Trainer-Duo über das letzte Derby, die Neuauflage und spannende Rückblicke.