Koalitionspoker: Dezente Annäherung von SPÖ an ÖVP

Kickl krank: Treffen mit Babler erst am Freitag

Am Donnerstag hätte auch ein Gespräch zwischen Babler und Kickl stattfinden sollen. Eine Erkrankung des Blauen verhinderte die Zusammenkunft der Gegensätze. Sie soll am Freitag nachgeholt werden. Babler lässt ausrichten: „Wir kommen dem Wunsch des Bundespräsidenten nach. An unseren grundsätzlichen Positionen wird sich nichts ändern.“