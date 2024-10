Nehammer: „Werde nicht Steigbügelhalter für Kickl“

Keine Absage an die FPÖ, nur an Kickl

Dennoch sei dies weder eine Absage an die FPÖ, noch an alle anderen Parteien. Man werde wie geplant das Gespräch mit der SPÖ führen. Alles andere werde man dann sehen, schloss der Bundeskanzler sein Statement. Am Mittwoch trifft Nehammer nun SPÖ-Chef Andreas Babler, dessen Partei bei der Nationalratswahl auf dem dritten Platz gelandet war.