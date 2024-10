Nehammer trifft Chefs von SPÖ und NEOS

Am Mittwoch gehen die vom Bundespräsidenten angeordneten Gespräche zwischen den drei stimmenstärksten Parteien weiter. Dass vor dem Treffen zwischen Nehammer und Babler viel nach außen tritt, ist nicht anzunehmen. Auch dieses Zusammentreffen findet an einem unbekannten Ort statt. Nehammer trifft sich am Mittwoch aber nicht nur mit Babler, sondern auch mit NEOS-Chefin Meinl-Reisinger, die ihn in einer Schwarz-Rot-Pinken Koalition erneut zum Kanzler machen könnte.