Spekulatives Phänomen gießt Öl in den US-Wahlkampf

Trump und seine „Bookies“

Politische Beobachter sehen in dem Phänomen einen Mitgrund, warum es vielen Amerikanern mittlerweile derart schwerfällt, politische Niederlagen an der Urne zu akzeptieren. Die Wähler sehen sich in ihren Echokammern durch hohe Gewinnchancen bestätigt, selbst wenn sie falsch liegen. Bereits vor vier Jahren zweifelte Trump das Wahlergebnis auch deshalb an, weil er bei den „Bookies“ vorne gewesen ist.