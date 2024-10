Ex-Präsident Carter (100) gab seine Stimme ab

Wichtige Stimme in Swing State Georgia

Carter lebt in der Kleinstadt Plains im US-Bundesstaat Georgia, wo seit Dienstag die vorzeitige Stimmabgabe für die Präsidentschaftswahl am 5. November möglich ist. Bei der Wahl treten Harris und der republikanische Ex-Präsident gegeneinander an, die Umfragen sagen einen extrem knappen Ausgang voraus.