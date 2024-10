Julius Forer geht gut vorbereitet in den Weltcup

Darum geht er optimistisch, aber ohne Druck in den WC-Bewerb in Chur. Am Freitag will er sich in der Qualifikation einen Platz für den Hauptevent später am Abend sichern. „Ich will gute Sprünge zeigen und mir Sicherheit holen“, sagt Forer, „mal schauen, was dabei herauskommt.“