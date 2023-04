Ländle-Freeskier Julius Forer ist am Sprung zurück

Den 18. Jänner 2023 wird Julius Forer wahrscheinlich nicht mehr vergessen. An diesem Tag fuhr der Freeskier beim Slopestyle-Bewerb der Universiade in Lake Placid (US) auf den fünften Platz, riss sich aber auch ein Kreuzband und das Innenband im linken Knie. Es war die erste schwere Verletzung in der Karriere des Weltcupstarters - ein Schlag, den es erst einmal zu verkraften galt.