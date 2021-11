Ländle-Freeskier bei Weltcup im Stubaital dabei

Für 21-jährigen Julius Forer ist der Weltcup auf dem Stubaier Gletscher schon eines der Saisonhighlights. „Der Kurs ist etwas schwer, aber nach dem zweiten Training hat es schon sehr viel Spaß gemacht. Ich will einfach eine gute Zeit haben und meinen Run runterbringen“, sagt der Dornbirner ÖSV B-Kader-Athlet, der im Vorjahr Platz 18 im selbigen Wettbewerb belegte. „Das Ergebnis vom Vorjahr - auch wenn es knapp am Finale vorbei war - würde ich wieder nehmen, aber am wichtigsten ist es sich nicht zu verletzen“, so Forer. Wahre Worte, denn erst Donnerstag stürzte ÖSV-Topfahrer Lukas Müllauer im Training, verletzte sich an der Schulter und fällt für den Wettkampf aus.