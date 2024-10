Wochenende mit Musik, Theater & vielen Lachern

Auf den Bühnen in Oberösterreich tut sich am Wochenende so einiges. Das Linzer Kellertheater zelebriert 70-Jahre-Jubiläum, eine Impro-Musical-Show wartet ebenfalls in der Landeshauptstadt, und die Comedy Hirten sorgen in Pregarten für Lacher. Aber auch musikalisch wird so einiges geboten. Vom traditionellen Gstanzl Singa über ein Wiener Celloquartett bis hin zu französischen Chansons ist ganz sicher für jeden etwas dabei.