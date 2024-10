Bekannter Autohändler rutscht in die Pleite

Schon wieder eine Insolvenz in Oberösterreich – dieses Mal in der Auto-Branche. Mit der Seifried United Auto GmbH ist es ein Traditionshändler, der Chef ein führender Funktionär in der Wirtschaftskammer. Neben einer gescheiterten Expansion soll der Rückgang bei den E-Auto-Verkäufen mitschuld an den Schwierigkeiten sein. Der Betrieb soll fortgeführt werden.