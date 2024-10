Budgets gekürzt: Softwarefirma ist insolvent

Nächste Millionenpleite in Oberösterreich: Über die 7lytix GmbH aus Linz wurde ein Sanierungsverfahren eröffnet. Das Softwareunternehmen ist ein Spezialist für Künstliche Intelligenz und will mithilfe der Analyse von großen Datenmengen Firmen in verschiedensten Bereichen helfen. Nun braucht man erst einmal selbst Hilfe.