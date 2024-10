IS-Netzwerk in NÖ gesprengt: Jüngster ist erst 13!

Leistete „Treueschwur“ gegenüber dem IS

Die Indoktrinierung eines 15-jährigen Mitglieds des Netzwerks verlief so weit, dass dieser sogar selbst zum „Rekrutierer“ wurde und weitere Personen für den IS anwarb. Seine Radikalisierung fiel auch in der Schule auf, indem er sich auffällig kleidete und weibliche Lehrkräfte nicht mehr akzeptierte. Bei einer Exkursion soll er einen IS-Ring getragen und per Video einen „Treueschwur“ zum IS geleistet haben. Auch er wurde Anfang Oktober zu einer bedingten Haftstrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe rechtskräftig verurteilt.