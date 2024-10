Salzburger IS-Anhängerin: Rasche Rückholung?

Menschenrechtler appellieren

Nowak verwies auch auf die Praxis in anderen europäischen Ländern. Deutschland habe 2022 Kinder und ihre Mütter aus Gefangenenlagern in Syrien retourgeholt. Und in einem ähnlich gelagerten Fall in Frankreich habe der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die französischen Behörden dazu verpflichtet, alles daran zu setzen, dass die eigenen Staatsangehörigen nach Frankreich zurückgeholt werden können.