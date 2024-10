IS-Propagandist wollte Mädchen (17) vergewaltigen

Für den IS im Internet geworben

Im Rahmen weiterer Ermittlungen wurden außerdem am Handy des Verdächtigen Dateien, die auf mögliche terroristische Verstrickungen hindeuten, vorgefunden. Das Landesamt Staatsschutz und Terrorismusbekämpfung Niederösterreich (LSE NÖ) hat daher die weitere Datenauswertung übernommen – Propagandamaterial der terroristischen Vereinigung „Islamistischer Staat“ wurden vorgefunden. Zudem soll der 20-Jährige selbst Videomaterial hergestellt haben, indem er für den IS warb und zum „Dschihad“ aufrief. Dieses Material verschickte der junge Mann im Internet. Damit soll er versucht haben, Mitglieder für den IS zu rekrutieren.