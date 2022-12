Jetzt fix: Atomkraft wird in der EU ab 2023 „grün“

Erneuerung und Instandhaltung alter Anlagen im Fokus

Das Geld dürfte dabei weniger in Neubauprojekte als in die Erneuerung und Instandhaltung alter AKW-Anlagen fließen, meint Schneider. Einen zusätzlich verstärkten Ausbau der Atomenergie in Europa erwartet er nicht und verweist auf Bauverzögerungen, fehlende technische Voraussetzungen und Abhängigkeiten von russischem Kernbrennstoff. Die zusätzlichen Investitionen werden daher eher in den AKW-Bestand fließen und „vielleicht weitere Milliarden in Projektentwicklungen und Baustellen, die vielleicht nie vollendet werden“, so Schneider.