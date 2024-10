Vernachlässigt das Land eigene Solar-Strategie?

Das stimme so nicht, heißt es gegenüber der „Krone“ aus dem Landeshauptmann-Büro – dort spricht man von einem Missverständnis. Die von Stelzer vorgelegte Liste beziehe sich auf Anlagen, die – aus verschiedenen Gründen – für länger als zwei Monate ausgefallen waren und danach wieder in Betrieb genommen wurden. Tatsächlich seien im Jahr 2022 drei, im Vorjahr zwölf und heuer bisher 14 neue Anlagen in Betrieb genommen worden. Eine weitere – auf dem Dach der Straßenmeisterei Peuerbach – sei geplant.