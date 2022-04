Land OÖ soll Ausbau von Photovoltaik vorantreiben

Obwohl die Nutzflächen bei landeseigenen Gebäuden seit 2005 um 20…Prozent mehr geworden sind, hat sich der Gesamtenergieverbrauch in dieser Zeit reduziert. Zu diesem Ergebnis kommt der Landesrechnungshof (LRH) in seiner Initiativprüfung, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Ausschlaggebend dafür seien in den vergangenen Jahren vorgenommene Sanierungen, sagt LRH-Direktor Friedrich Pammer.