Spitäler-Solaroffensive ist „Strom ausgegangen“

Verschiedene Erklärungen für den Rückstau

Ist da was draus geworden? Noch nicht, bestätigt Harnoncourt der „Krone“: „Dass es da eine Verzögerung gibt, weil es im Genehmigungsverfahren zwischen Energie AG, den Häusern und der Genehmigungsbehörde noch Abstimmungsbedarf gibt, ist keine Frage. Aber es ist in Arbeit.“ Demgegenüber teilt uns die Energie AG mit: „Leider hat uns hier auch die Corona-Pandemie betroffen. Durch die pandemiebedingten Zutrittsbeschränkungen in den Krankenhäusern konnten Präsenztermine nicht durchgeführt werden, die aber für wesentliche technische Abklärungen für die Detailplanungen notwendig sind.“