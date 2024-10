Keller angezündet: „Es sind immer Fremde im Haus“

„Bei uns sind immer Fremde im Haus. Sie sitzen auf den Stufen zum Keller hinunter, rauchen, trinken. Ich hab’ schon oft zu ihnen gesagt, was macht ihr da? Aber denen ist das egal“ – der Afghane Nazir S. wohnt mit seinen Eltern und seinen neun Geschwistern in jenem Mehrparteienhaus in der Südtiroler Straße 26, in dem es am Wochenende einen gefährlichen Kellerbrand gab.