„Wir brauchen mehr Konkurrenz am Wörthersee“

Das Hotel Linde ist ein Traditionshaus am Wörthersee – hat den Sprung von den „goldenen“ Jahren in die Gegenwart geschafft. Mit der „Krone“ spricht Geschäftsführer Matthias Trattnig über die großen Herausforderungen.
Wie beurteilen Sie die Sommersaison? Der Juli dürfte ja schwächer gewesen sein.
Am Wörthersee ist jedes Jahr irgendwann ein Monat schlecht. Über das Wetter zu jammern, bringt nichts. Für uns ist vor allem die Zimmerbelegung in der Vor- und Nachsaison wichtig. Von einzelnen Spitzentagen in der Hauptsaison haben wir weniger, weil wir nur beschränkte Plätze im Hotel und den Restaurants haben.
