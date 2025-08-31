Steirische Parteien: Wo ihre Schwachpunkte liegen

Die FPÖ ist in ihrer Rolle als Landeshauptmann-Partei insofern angekommen, als sie in aktuellen Umfragen nochmals zugelegt hat. Was Mario Kunasek allerdings fehlt, ist ein Leuchtturmprojekt. Am Vorwurf der Symbolpolitik seitens anderer Parteien, da ist was dran. Die Zukunft des Landes wird nicht besser, nur weil man das umweltschonende Tempo 100 auf Autobahnen oder Kopftücher im Landesdienst abschafft.