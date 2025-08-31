Landeschef Stelzer im Gespräch mit den Bürgern

„Spitzen-Gastronomie leidet unter der Sparsamkeit“
Hauben-Lokal sperrt zu
Für den letzten Teil unserer Sommer-Serie trafen vier Oberösterreicher auf Thomas Stelzer von der ÖVP. Was sie vom Landeshauptmann wissen wollten und wie dieser darauf antwortet, lesen Sie hier.
Die Sommergespräche der „Oberösterreich Krone“ sind heuer etwas anders: Unter dem Aufmacher „Jetzt red i“ sprechen Michael Kim, Roland Hiesl, Gertrude Maier und Alexandra Engler Themen an, die ihnen unter den Nägeln brennen. In der „Zwickmühle“ heute Landeshauptmann Thomas Stelzer von der ÖVP.
