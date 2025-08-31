Landeschef Stelzer im Gespräch mit den Bürgern

Die Sommergespräche der „Oberösterreich Krone“ sind heuer etwas anders: Unter dem Aufmacher „Jetzt red i“ sprechen Michael Kim, Roland Hiesl, Gertrude Maier und Alexandra Engler Themen an, die ihnen unter den Nägeln brennen. In der „Zwickmühle“ heute Landeshauptmann Thomas Stelzer von der ÖVP.