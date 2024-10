Pinkafeld will Partnerschaft mit der Ukraine

Laut Statistik Burgenland waren per 1. Jänner 2025 2105 Ukrainer im Burgenland gemeldet, rund zehn Prozent davon wurden in den Arbeitsmarkt eingegliedert. Um die Partnersuche in der Ukraine zu beschleunigen, wurde neben dem Koordinationsstab „Ukraine-Hilfe“ auch Botschafter Vasyl Khymynets ins Boot geholt.