Wien versinkt in Paketflut: Halbe Million pro Tag

Jedes Jahr wird alleine in Wien die Fläche von Simmering in Paketen verschickt. Unglaubliche 540.000 Mal pro Tag klingelt irgendwo in Wien ein Lieferant, gibt Pakete ab oder füllt einen Abholschein aus. Und tatsächlich ist der Großteil der Wiener Pakerlflut hausgemacht – der Anteil an Geschäftskunden ist in den vergangenen Jahren konstant geblieben. Die Zustellbranche boomt. Das geht aus dem aktuellen, alle zwei Jahre erscheinenden Report für die Kurier-, Express- und Paketdienste (KEP) hervor. Wenn man sie alle nebeneinander auflegt, dann entspricht das in etwa der Fläche von 12 Fußballfeldern. Statistisch gesehen erhält jeder Wiener Haushalt 112 Pakete pro Jahr. Indes funktioniert bei Kleingärtnern in der Leopoldstadt die Postzustellung oft nicht. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.