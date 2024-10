Der Fischotter gerät jetzt zwischen die Fronten

Das Töten von Fischottern führt zu keiner messbaren Erholung der Fischbestände in Fließgewässern: Zu diesem Schluss kam eine Studie, die das Land Oberösterreich in Auftrag gab. Über einen Zeitraum von drei Jahren wurden insgesamt 52 Fischotter an vier verschiedenen Flussabschnitten entnommen. Fazit: Es konnte an keinem Untersuchungsabschnitt eine Verbesserung der Fischbestände gemessen werden. In zwei der Monitoring-Gebiete wurden sogar Abnahmen festgestellt.