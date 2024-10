Anti-Kickl-Stimmung und Babler-Zweifel vor Treffen

Am Donnerstag hatte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), der mit der FPÖ unter Parteichef Herbert Kickl nicht koalieren will, allgemein bekräftigt, seine vor der Wahl gegebenen Versprechen einzuhalten. Nicht nur Nehammer will mit Kickl keine Koalition bilden, auch die SPÖ hatte vollständig ausgeschlossen, mit den Freiheitlichen zusammenzuarbeiten.