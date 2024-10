Videobotschaft: Nehammer will sein Wort halten

Vorarlberg-Wahl wird abgewartet

Die Einladungen an ÖVP und SPÖ sind noch nicht hinausgegangen, hieß es am Donnerstag aus der FPÖ. Vor Mitte nächster Woche werde sich wohl nichts tun, die Gespräche sollen dann aktiv kommuniziert werden. Damit wird auch offenbar der Ausgang der Vorarlberger Landtagswahl am Sonntag abgewartet. Noch keine konkreten Pläne hatte auch die ÖVP. Man wolle dem Wunsch Van der Bellens nachkommen, hieß es.