Als FPÖ nicht Erste war – und trotzdem regierte

Fazit: Dass der Vorsitzende der stimmenstärksten Partei – sofern nicht mit absoluter Mehrheit ausgestattet - automatisch auch an die Macht kommt, ist nicht in Stein gemeißelt. Auch der Zweit- oder Drittplatzierte kann an die Macht kommen, sofern er Partner für eine mehrheitsfähige Koalition zusammenbekommt. So etwas ist in der Demokratie erlaubt. Kurzum: Auch der jüngste FPÖ-Wahlsieg zwingt die Konkurrenz nicht, diese Partei zu stützen. Immerhin haben 71 Prozent die Blauen nicht gewählt.