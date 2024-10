9000 Euro Förderung macht Fensterhersteller froh

„Haben in der Sanierung plus 50 Prozent“

„Dafür haben wir in der Sanierung zu 2023 plus 50 Prozent – die Förderung funktioniert, das greift wirklich“, sagt der 58-Jährige. Unter dem Motto „Österreich ist nicht ganz dicht“ hat das Klimaschutzministerium einen Sanierungsbonus ausgelobt, dank dem es für den Fenstertausch bis zu 9000 Euro vom Bund gibt.