Abwrackprämie im Bau: Wer sie für sinnvoll hält

„Würde es so ähnliche wirtschaftliche Entwicklungen in der Automobilbranche in Deutschland geben, hätte man dort schon lange eine Abwrackprämie eingeführt“ – mit diesen Worten unterstrich DAN-Küchen-Chef Ewald Marschallinger, wie dunkel die Wolken über der Bauindustrie und damit verbundenen Branchen geworden sind. Mit einer Abwrackprämie würden Investitionen in Bauprojekte, in Ausstattung und Handwerk angekurbelt werden.