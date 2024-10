Wo die „Zuckerl-Koalition“ sparen würde

Die scheidende Regierung habe mit ihrem „Koste es, was es wolle“ das Land in eine Krise geführt. Immer, wenn man sich nicht einigen konnte, wurden die Probleme mit Geld zugedeckt – die Gegenfinanzierung wurde zur Seite geschoben. „Das ist ja wie in einem schlechten Film eigentlich. So eine Unredlichkeit hat es eigentlich bisher nie gegeben. Ganz im Gegenteil. Üblicherweise wird sehr konservativ budgetiert“, so Krainer.