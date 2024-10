Gut gestimmte NEOS-Chefin bei Van der Bellen

Am Freitag hatte Van der Bellen mit FPÖ-Chef Herbert Kickl zu einem rund einstündigen Vieraugengespräch getroffen, am Montag traf er in der Hofburg ÖVP-Obmann Karl Nehammer und SPÖ-Chef Andreas Babler. Wie schon beim Austausch Van der Bellens mit Kickl dauerten die Unterredungen jeweils rund 1,5 Stunden. Gefragt, wie es denn bisher so laufe, meinte der Bundespräsident „super“.