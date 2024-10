Nehammer und Babler in Hofburg: Spiel ist eröffnet

Faktor Steiermark-Wahl

Danach will man die Zuckerl-Koalition möglichst noch vor der zu erwartenden herben Wahlniederlage in der Steiermark fixieren. In den roten Reihen erhofft man sich, die eigene Verhandlungsposition durch ein gutes Ergebnis bei dieser Landtagswahl verbessern zu können. Der Gewinner steht jedenfalls schon fest: Es wird wieder die FPÖ sein. Die Freiheitlichen schicken sich an, erstmals in der Geschichte Platz eins in der Steiermark zu erobern.