Rudi Fußi soll SPÖ-Chef Babler herausfordern

Konzept ignoriert?

Sprich: Er will in eine Stichwahl gegen Babler gehen. Der Grund für diesen Schritt soll folgender sein: „Er ist empört, dass in der Partei jetzt alle nur noch daran denken, welchen Job sie in der nächsten Regierung bekommen. Aber niemand mache sich Gedanken, warum 50 Prozent der Arbeiter und 32 Prozent der Angestellten die FPÖ gewählt haben und nicht mehr die SPÖ“, so ein Fußi-Wegbegleiter. Schon im Sommer soll Fußi der SPÖ-Führung ein Wahlkampfkonzept zusammengestellt haben, das aber ignoriert wurde.