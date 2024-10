Online-Bestellungen: Wenn der Schein trügt

Länderkennung kann täuschen

„Für viele ist dies unbefriedigend, besonders wenn das Produkt nicht benötigt wird“, erklärt AK-Konsumentenschutzexpertin Judith Palme-Leeb. In anderen Fällen würde sich zudem herausstellen, dass die Ware nach China zurückgeschickt werden muss – was oft teurer ist, als der Wert des Produkts. Viele Konsumenten gehen nämlich davon aus, dass ein Shop mit der Länderkennung „.de“ seinen Sitz in Deutschland hat. Doch ist das ein Trugschluss, wie Palme-Leeb ausführt. Die Länderkennung einer Webadresse ist nicht an den Standort des Unternehmens gebunden, sondern kann willkürlich gewählt werden. Oft handelt es sich um sogenannte „Dropshipper“, die zwar eine Adresse in der EU angeben, aber Ware direkt aus China versenden. Diese Shops werden besonders häufig über soziale Medien, wie etwa Facebook, beworben.