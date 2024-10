Bad Ischl und Schlingensiefs Operndorf in Afrika

Was erwartet das Publikum am 9. Oktober im Lehár-Theater in Bad Ischl?

Also „Inbox“ ist der Titel von Sidikis Text, „Salz & Säulen“ heißt hingegen meiner. Der Titel „Inbox/Salz & Säulen“ ergibt sich aus der Kombination von beidem. Aber was wird zu sehen sein? Ich habe offen gestanden keine Ahnung. Ich weiß, dass die Texte verbunden werden, ineinander geschachtelt, dass es wohl ein auch aufwendiger Prozess ist und mit unterschiedlichen Vorstellungen gearbeitet wird. Es ist sicher ein Experiment. Ich lasse mich selbst überraschen.