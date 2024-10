LIVA-Affäre: Erster Bericht mit brisanten Details

Durchleuchtet wurde auch der Bestellungsprozess

Der LIVA-Chefposten war am 26. November 2016 ausgeschrieben worden. Luger und Kerschbaum haben sich aber bereits wesentlich früher darüber ausgetauscht, zeigen ihre in einem Medium veröffentlichten Chats: Ende August 2016 hatte Luger Kerschbaum „vertraulich“ informiert, dass neu besetzt werde. Anfang Oktober bedankte sich Kerschbaum beim Stadtchef für ein „Paket“, das er sich ansehen werde – der Verdacht liegt nahe, dass es sich dabei um Unterlagen zur LIVA gehandelt hat, denn das von Kerschbaum eingereichte Konzept „war sehr kundig, was die Zahlen des Hauses betrifft“. All das trug sich vor dem Datum der Ausschreibung zu.